Torta de farinha de aveia com creme e figos deliciosa!

Massa

1 - Em uma tigela, misture a farinha, o açúcar, o sal e a amêndoa. Adicione a manteiga e esfarele com a ponta dos dedos até ter uma farofa.

2 - Junte a gema e trabalhe até conseguir uma massa bem macia e que descole das mãos (coloque um pouco de água se estiver muito seca, ou de farinha se estiver pegajosa). Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos para firmar.

3 - Com os dedos, molde a massa na base e nas laterais de uma forma de fundo removível de sua preferência, enquanto o forno aquece a 180ºC (médio-alto).

Recheio

4 - Faça uma mistura com o ovo, o açúcar, o leite, o amido e a baunilha. Use este creme para regar a base da torta. Asse-a por cerca de 40 min, até que a massa e o creme estejam bem dourados.

5 - Sem descascá-los, corte só a ponta dos cabos e divida os figos ao meio no sentido do comprimento.

6 - Deixe a torta esfriar, faça círculos, e distribua os figos com o lado cortado para cima sobre o fundo da torta. Finalize com as amêndoas em lâminas. Sirva bem gelada.

