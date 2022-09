Torta com geleia de framboesa

1 - Em uma tigela, junte a farinha, o açúcar, o sal, a manteiga e a casca de limão. Vá misturando com as pontas dos dedos até obter uma farofa.

2 - Adicione a água e amasse ligeiramente com as mãos. Faça uma bola, embrulhe em filme plástico e deixe na geladeira por 15 minutos.

3 - Aqueça o forno em temperatura alta - a 200 ºC.

4 - Abra a massa no fundo de uma forma de fundo removível com 29 cm de diâmetro. Apare as bordas e encaixe o aro.

5 - Faça rolinhos com uma parte da massa restante.

6 - Pressione-os na lateral da forma até cobri-la. Apare a borda.

7 - Espalhe a geleia na massa.

8 - Abra a massa restante e, com uma faca, corte tiras de 1 cm de largura.

9 - Decore-as sobre a torta, formando uma treliça.

10 - Asse até dourar.

