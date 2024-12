Torta cremosa de queijos cottage e ricota e laranja

1 - Pré-aqueça o forno em temperatura média (190°C).

2 - Unte ligeiramente com manteiga uma tigela para suflê com capacidade para 2 litros. Reserve.

3 - Bata no processador de alimentos, por 2 minutos, os queijos, até ficarem cremosos.

4 - Junte ½ xícara do açúcar, a farinha, o licor, as gemas e as raspas de laranja. Bata por cerca de 30 segundos, até que os ingredientes se mesclem bem. Reserve.

5 - Em batedeira, bata as claras e o sal em velocidade baixa, até espumar.

6 - Acrescente 2 colheres (sopa) do açúcar, uma de cada vez, e bata, em velocidade média, por 8 minutos, até que as claras fiquem firmes e brilhantes.

7 - Junte as claras, cuidadosamente, à mistura de queijos e coloque na tigela previamente preparada, alisando a superfície.

8 -Asse por 30 minutos ou até que esteja dourado e crescido.

9 - Retire do forno e sirva.

