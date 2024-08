Torta de morango com creme de leite condensado

Base

1 - Em um recipiente, misture a manteiga, o açúcar e o sal com as pontas dos dedos até ter uma farofa.

2 - Adicione a farinha, o amido, a água e misture rapidamente com as mãos até obter uma massa lisa e homogênea.

3 - Abra a massa entre dois filmes plásticos até obter uma espessura de 1,5 mm. Coloque-a em uma assadeira de tortas redonda (22 cm de diâmetro), de fundo removível, cuidando para que a massa cubra todas as laterais e sobre um pouco acima da borda. Fure o fundo com um garfo e leve para assar em forno médio-alto (200ºC), pré-aquecido, por 30 minutos ou até dourar. Retire e deixe esfriar por completo antes de desenformar.

Creme

4 - Em uma panela média, misture o leite condensado, as gemas, o leite, o amido de milho, a baunilha e leve ao fogo médio, mexendo sempre, por 5 minutos ou até engrossar. Reserve até esfriar, coberto com um filme plástico em contato com o doce, em geladeira.

5 - Retire-o, bata novamente com um batedor de arame até que fique liso e coloque-o sobre a base fria, espalhando uniformemente. Reserve em geladeira.

Cobertura

6 - Em uma panela média fora do fogo, misture todos os ingredientes. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Tire do fogo, espere esfriar por completo.

Montagem

7 - Sobre o recheio frio e firme, adicione os morangos cortados formando um círculo, deixando 1 cm de espaço livre na lateral.

8 - Cubra com a cobertura fria, espalhando com um pincel culinário para dar brilho em toda a superfície.

9 - Adicione o xerém de amendoim ao redor da torta no espaço livre. Reserve gelada ou sirva.

