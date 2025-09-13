Pesquisar

SABOR DOS TRÓPICOS

Torta de Coco: vai deixar seu final de semana mais gostoso

13 set 2025 às 11:00

Tempo de Preparo Rendimento
3h 0 min
8 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 1. Um pacote de rosquinhas sabor Leite
  • 2. 80 gramas de manteiga
  • 3. Um ovo
  • 4. 100 gramas de coco ralado seco em flocos
  • Creme:
  • 1. Um vidro de leite de coco
  • 2. uma lata de leite condensado
  • 3. uma caixinha de creme de leite
  • 4. 1/2 xicara de coco ralado
  • 5. 200 mililitros de leite
  • 6. Um pacote de gelatina sem sabor hidratada e aquecida
  • 7. Coco Ralado para decorar
Modo de preparo

1. Para a massa, triture os biscoitos e misture com a manteiga, o ovo e o coco ralado. Forre uma forma de fundo falso e leve para assar em forno aquecido a 180°C por 15 minutos. Retire e deixe esfriar.

2. Para o creme bata todos os ingredientes no liquidificador. Despeje na massa e leve para gelar por 2 horas.

