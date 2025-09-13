Torta de Coco: vai deixar seu final de semana mais gostoso

1. Para a massa, triture os biscoitos e misture com a manteiga, o ovo e o coco ralado. Forre uma forma de fundo falso e leve para assar em forno aquecido a 180°C por 15 minutos. Retire e deixe esfriar.

2. Para o creme bata todos os ingredientes no liquidificador. Despeje na massa e leve para gelar por 2 horas.