Torta de limão fit fácil de fazer

1. Em uma tigela, misture as farinhas com o açúcar. Adicione a manteiga gelada, e misture até obter uma massa com aspecto de areia molhada.

2. Acrescente o ovo e misture até incorporá-lo à massa. Em seguida, envolva a massa em um plástico filme e deixe na geladeira por aproximadamente 24 horas.

3. Logo após, tire da geladeira, aguarde alguns minutinhos e espalhe um pouco da massa de torta de limão simples com farinha de trigo nas forminhas, deixando uma camada bem uniforme com a ponta dos dedos e leve para o congelador por aproximadamente 15 minutos.

4. Numa tigela, misture o iogurte com o leite condensado, em seguida, acrescente o suco dos limões

5. Hidrate as folhas de gelatina na água gelada por aproximadamente 5 minutos, escorra bem a água e dissolva a gelatina com um pouquinho do creme. Coloque a gelatina dissolvida no restante do creme.

6. Monte a torta de limão fácil recheando as tortinhas com o auxílio de uma colher e leve para a geladeira por no mínimo 4 horas.

7. Faça pequenos furinhos na massa com um garfo. Leve ao forno preaquecido até dourar, deixe esfriar numa grelha e sirva.