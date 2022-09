Torta de morango deliciosa!

Recheio

1 - Coloque em uma panela média o leite condensado, a mistura do leite, o amido, as gemas, a essência e leve ao fogo baixo, mexendo até ficar consistente. Reserve com um filme plástico em contato por cima do creme na geladeira.

Massa

2 - Peneire a farinha com o açúcar e o sal em uma tigela média. Misture com o ovo e a manteiga. Use a ponta dos dedos para misturar até obter uma massa homogênea.

3 - Forre o fundo da forma média de aro removível com a massa e leve para assar a 200ºC até dourar um pouco.

Geleia

4 - Leve todos os ingredientes ao forno em um refratário e deixe reduzir até a consistência desejada.

Montagem

5 - Tire a massa da forma e distribua o recheio, a geleia e os morangos cortados em fatias para decorar.

