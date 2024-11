Torta de sorvete de baunilha com biscoito e nozes e cobertura de chocolate

1 - Coloque em uma panela média o leite condensado, as gemas e o leite em fogo médio. Cozinhe até engrossar. Junte a baunilha e misture mais um pouco. Aguarde esfriar.

2 - Bata o creme de leite até o ponto de chantilly e misture ao creme já frio.

3 - Leve para uma forma de bolo inglês forrada com plástico filme.

4 - Triture os biscoitos e misture com a manteiga e as nozes. Espalhe por cima do sorvete.

5 - Leve para o freezer de um dia para o outro. Desenforme.

6 - Misture o chocolate com o creme de leite e cubra o sorvete.

