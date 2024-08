Torta de tapioca com frango e queijo coalho

1 - Em uma tigela média, misture a tapioca om o leite e deixe descansar por 30 minutos ou até que a tapioca absorva todo o leite.

2 - Adicione os ovos, a manteiga, o sal e a pimenta e misture bem.

3 - Em uma panela média, refogue a cebola e o alho em um pouco de azeite até que fiquem dourados.

4 - Adicione o frango e tempere com sal e pimenta a gosto.

5 - Em uma forma de fundo removível, faça uma camada da mistura de tapioca e leite.

6 - Espalhe o frango sobre a massa e cubra com o queijo coalho.

7 - Adicione mais uma camada da massa sobre o queijo.

8 - Repita o processo até que a forma esteja completamente preenchida.

9 - Leve a torta ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos ou até dourar.

10 - Sirva quente ou fria, com saladas ou outros acompanhamentos de sua preferência.

Variações

Esta receita pode ser facilmente adaptada de acordo com o gosto pessoal. Você pode adicionar outros ingredientes, como bacon, tomate, milho ou pimentão, por exemplo. Além disso, também pode substituir o frango por carne moída, linguiça calabresa ou legumes, como abobrinha e berinjela.

Acompanhamentos

É uma ótima opção para um lanche ou um jantar rápido. Para acompanhar, você pode preparar uma salada verde ou tomate com manjericão. Além disso, pode servir a torta com um molho de pimenta caseiro ou com uma geleia de pimenta.

