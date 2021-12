Tortilha cremosa de legumes garante praticidade na cozinha

1. Em uma panela média aqueça o azeite e refogue a cebola. Junte a abobrinha e a cenoura e deixe refogar por 5 minutos, mexendo sempre.

2. Transfira para um recipiente e junte o sal e tempero, as batatas, o ovo e a noz-moscada. Misture bem e modele as tortilhas com um aro de 8 cm de diâmetro e coloque-os em uma assadeira untada com azeite.

3. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até dourar. Sirva acompanhado de uma salada da sua preferência.