Tortinha de pêssegos multigrãos

1. Forre as forminhas com papel manteiga. Para ajudar a moldar o papel, molhe-o e retire o excesso de água espremendo delicadamente para não rasgar. Depois, forre as forminhas sem deixar formar bolhas de ar e passe óleo com um pincel. Se sua forminha for antiaderente, apenas unte com um pouco de óleo para garantir que não grude.

2. Processe todos os ingredientes em um processador de alimentos até formar uma massa com um pouco de liga. Essa massa é mais soltinha, mas ao apertar com as mãos, ela vai dando liga. Vá forrando a forminha toda, apertando a massa contra o fundo e as paredes, até grudar bem. Deixe a massa grossinha, para ela segurar o recheio e não quebrar. Com os dedos, vá acertando até ficar forrada por igual.

3. Leve para assar a 180°C por 15 minutos, ou até dourar levemente e ficar seca e com aspecto crocante. No meio do tempo, dê uma olhadinha e se o fundo estiver inflando, aperte com o garfo apenas uma vez para soltar o ar.

4. Espere esfriar antes de desenformar e reserve.