Udon com lombo suíno é superfácil de fazer e vai te aquecer neste friozinho!

Caldo

1 - Em uma panela média, ferva todos os ingredientes com 1 litro de água. Reserve quente.

Montagem

2 - Em uma panela média, aqueça o óleo e doure o lombo. Adicione o caldo dissolvido na água fervente e cozinhe por cerca de 20 minutos. Tire a carne, corte em fatias finas e reserve.

3 - Adicione o caldo reservado ao líquido do cozimento do lombo.

4 - Em bowls individuais, faça a montagem com um pouco do caldo, um pouco do macarrão e decore com fatias de ovos cozidos, espinafre, cebolinha verde, o lombo e uma folha de alga marinha. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Dez curiosidades que você não sabe sobre o macarrão instantâneo

Hoje é dia de preparar um delicioso yakisoba

Sabe aqueles dias friozinhos? Faça karê e não se arrependa!