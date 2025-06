Homem embriagado ameaça matar esposa com faca diante dos filhos em Apucarana

Um homem foi preso na noite de sábado (28) no Residencial Parque da Raposa II, em Apucarana, após supostamente ameaçar a esposa com uma faca em um episódio de violência doméstica presenciado pelos quatro filhos do casal, com idades entre 2 e 10 anos.





Segundo a PM (Polícia Militar), o homem chegou em casa embriagado e, durante uma discussão, agarrou a companheira pelo braço e ameaçou “acabar com ela” com uma faca de 18 centímetros. Ele também quebrou uma garrafa térmica e uma de cerveja, demonstrando comportamento agressivo.

O autor resistiu à abordagem policial e precisou ser contido com uso de força e algemas. A mulher, visivelmente abalada, optou por não representar criminalmente contra o agressor no momento.





O homem foi levado par aa PCPR (Polícia Civil do Paraná) em Apucarana para os procedimentos legais. A faca usada na ameaça foi apreendida.





