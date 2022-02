Ladrões se passam por policiais para levar carga de cigarros na PR 444

Uma carga de cigarros foi tomada em assalto na área rural de Arapongas, na rodovia PR 444, no fim da madrugada desta segunda-feira (21). Segundo o condutor do caminhão baú, os assaltantes se passaram por policiais para conseguir fazer com que o veículo fosse parado.

A situação ocorreu por volta das 5h. De acordo com o relato do motorista à Polícia Militar, próximo à altura do km 14 da rodovia, um veículo começou a dar luz alta, ligou uma sirene e um giroflex, passando-se por policial. O motorista, então, entrou pela via de acesso à estrada do Orle e, quando parou o caminhão, uma pessoa com capuz e máscara veio em sua direção anunciando-se como policial e ordenando que abrisse a porta.

Ao ter os comandos atendidos, o homem mascarado anunciou o assalto e entrou na cabine, abrindo a porta do passageiro para seu comparsa.





Em seguida, os dois suspeitos cobriram a cabeça do motorista com um pano, roubaram a corrente que estava em seu pescoço e seguiram para a parte de trás do caminhão, a fim de levarem a carga. O motorista disse, ainda, aos policiais que ouviu barulho de um caminhão e vozes de outras pessoas.





Mais tarde, quando percebeu que já estava sozinho, o motorista tirou o pano de sua cabeça e constatou que a porta do baú havia sido arrombada e levada a carga de cigarros e outros materiais. Ainda de acordo com o condutor, havia no meio da carga alguns rastreadores, mas ele não soube informar se estas “iscas” foram levadas pelos assaltantes.

O motorista não soube dizer quanto do carregamento foi levado e nem descrever características dos autores do crime ou dos veículos utilizados.