Ambulatório de IST/HIV/Aids e farmácia do CIDI de Londrina fecham nesta quinta

O ambulatório de IST/HIV/Aids e a farmácia do CIDI (Centro Integrado de Doenças Infecciosas) estarão fechados nesta quinta-feira (14) para a realização de mudanças internas, com as salas do segundo andar do prédio sendo transferidas para o piso inferior. Os atendimentos voltam ao normal na segunda-feira (18).





A mudança de salas tem como objetivo proporcionar melhor acessibilidade. O prédio, localizado na Alameda Manoel Ribas, número 1, continua com outros serviços funcionando normalmente, como o Ambulatório de Tuberculose, CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) e o serviço social.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O serviço ambulatorial em HIV/Aids realiza ações de assistência, prevenção e tratamento às pessoas vivendo com HIV/Aids e ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).





Com o objetivo de prestar atendimento integral aos usuários, a equipe é formada por profissionais de diversas áreas, como médico infectologista, médico urologista, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, psicólogo, assistente social, dentista e técnico de higiene dental.