Após troca de empresa, Restaurante Popular retoma atendimento nesta quinta em Londrina

O Restaurante Popular de Londrina reabriu nesta quinta-feira (24) para atendimento ao público, das 11h às 14h. Ele estava fechado para que fosse feita a transição entre as empresas que prestam serviços na unidade. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira.





Localizado na Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Central, o local oferece almoço por R$ 3,00. O cardápio de hoje contou com arroz, feijão, carne de panela, farofa com legumes, salada e fruta. As refeições servidas no restaurante Popular de Londrina são balanceadas e elaboradas por nutricionistas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A nova empresa contratada para executar o serviço é a Cassarotti Foods. A previsão era reabrir o espaço na sexta-feira (25), mas a SMAA (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) conseguiu adiantar a reabertura.





O custo total de cada refeição no Restaurante Popular é R$ 10,42. A Prefeitura custeia R$ 7,42 e o cidadão paga R$ 3,00. No caso de pessoas cadastradas pela SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), o Município paga o valor integral de R$ 10,42.





O novo contrato prevê até 800 refeições diárias, totalizando 17.600 por mês, sendo 16.940 para a SMAA e 660 para a SMAS.