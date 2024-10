Biblioteca Pública de Londrina organiza programação especial para o Dia Nacional da Leitura

No dia 12, às 14h, as crianças podem aproveitar o evento “SábadoHQuê”, um bate-papo sobre HQs (histórias em quadrinho) com Clecius Alexandre Duran. O evento é gratuito e acontece na Biblioteca Pública, localizada na av. Rio de Janeiro, 413, Centro.

As crianças ainda podem aproveitar a oficina de contação de histórias, que acontece semanalmente às quinta-feiras. Nessa programação, Renata Suzue leva a obra "Bom dia, todas as cores!", de Ruth Rocha, para as bibliotecas da cidade em dois horários, às 9h30 e às 14h30.





Além do Dia Nacional da Leitura, a biblioteca também terá a Semana Nacional do Livro, do dia 23 ao dia 29 de outubro. A campanha é promovida no âmbito municipal e conta com parcerias entre instituições públicas e privadas, com atividades nas bibliotecas e em outros locais, como no Sesc Cadeião.

Durante a semana, a população pode participar de atividades voltadas para o cinema, bate-papos com autores sobre suas obras, oficinas para mulheres sobre roteiro, contação de histórias, lançamento de livros, reuniões para trocas de indicações de leituras e até exposições de pinturas. A programação completa pode ser conferida no site da prefeitura.





A Diretora de Bibliotecas afirma que a leitura é essencial para "a formação de um cidadão crítico, humano, reflexivo e atuante na sociedade onde está inserido", e que, após as reformas e a pandemia, a Biblioteca Pública passou a ser mais que um espaço de empréstimo de livro, mas também um centro cultural, com atividades lúdicas, literárias e culturais acontecendo diariamente.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.