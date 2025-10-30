Câmara de Londrina vai doar móveis e equipamentos a órgãos públicos e instituições

A CML (Câmara Municipal de Londrina) vai doar móveis e equipamentos considerados inservíveis e que não estão em uso pela instituição a outros órgãos e empresas públicas e a organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Dentre os itens estão mesas, cadeiras, armários, ventiladores, equipamentos de informática, aparelhos de ar-condicionado e refrigeradores.

Publicidade

Publicidade

O processo será feito por meio de um Chamamento Público (Edital de Chamamento Público para Desfazimento de Bens nº 1/2025) e o edital foi lançado após a Prefeitura de Londrina manifestar desinteresse em receber os bens.





Publicidade

O prazo para inscrição das entidades interessadas vai até o dia 14 de novembro de 2025, e as solicitações devem ser protocoladas de forma eletrônica na página de protocolos do site da Câmara.





Publicidade

Podem participar do chamamento órgãos públicos da administração direta, autárquica ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, bem como empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviço público. Também estão aptas as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, desde que reconhecidas como de utilidade pública pelo Município de Londrina.





Publicidade

Não podem participar as instituições em processo de liquidação, intervenção judicial ou com impedimentos legais de contratar com o poder público.



