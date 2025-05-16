CMTU promove o evento “Trânsito e Cidadania” neste sábado em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) promove neste sábado (17), das 9h30 às 15h, o evento “Trânsito e Cidadania”, que integra a programação do Maio Amarelo na cidade. A ação será desenvolvida na Praça Nishinomiya, na região leste de Londrina, com diversas atrações para toda a família.





Na área de trânsito, serão oferecidas atividades educativas e recreativas ao público infantil, como jogos e desenhos para colorir, além do “minifusca” da CMTU – um protótipo veicular conversível equipado com câmbio de três marchas, ré, retrovisores, acelerador, freio, cinto de segurança, faróis e setas.

O modelo, que não possui homologação para transitar em vias públicas, tem capacidade para dois passageiros e conta com duplo comando, que possibilita que os monitores que acompanham as crianças durante a utilização usem o freio em caso de necessidade.





A adoção do veículo infantil nos trabalhos de conscientização tem como objetivo proporcionar aos pequenos uma experiência imersiva, simulando o cotidiano das vias em circuitos fechados que reproduzem faixas de pedestre, semáforos, vagas de estacionamento, placas de velocidade e outros elementos que compõem a sinalização de trânsito.

A Diretoria de Bem-Estar Animal da companhia também marcará presença no evento com uma feira de adoção de cães e gatos, destinada aos que desejam levar para casa um novo amigo. Para se tornar um tutor responsável, os interessados precisam ter 18 anos ou mais, apresentar documento com foto e comprovante de residência. Todos os animais disponibilizados para adoção encontram-se saudáveis, vacinados, vermifugados, castrados e microchipados.





Outro serviço disponibilizado durante o encontro será a aplicação de vacinas antirrábicas. Serão ofertadas 220 doses do imunizante, cuja distribuição ocorrerá por ordem de chegada, sem a necessidade de apresentação do CadÚnico ou a realização de pré-cadastro. Tudo o que o tutor precisa fazer é levar o bichinho ao local.

O “Trânsito e Cidadania” contará também com a Escola de Direção Segura da JET, iniciativa que visa orientar os usuários de patinetes elétricos no município. A dinâmica oferecerá instruções sobre o uso adequado dos equipamentos, permitindo que os presentes pratiquem a direção em percursos com cones, exercitem o equilíbrio e aprendam como estacionar corretamente os veículos.





De acordo com a direção da CMTU, o evento tem caráter educativo e integrativo. O propósito é aproximar companhia e população em um ambiente de aprendizado seguro e descontraído. Após a realização da primeira edição na zona leste, a expectativa é que o “Trânsito e Cidadania” seja ampliado para outras regiões da cidade.



