150 dias de trabalho

Com investimento de R$ 780 mil, Prefeitura de Londrina inicia reforma na UBS da Vila Ricardo

Redação Bonde com N.Com
12 mai 2025 às 17:43

Vivian Honorato/SMS
Começam nesta semana as obras de recuperação da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Ricardo - localizada na Rua Rosa Branca, 246. O prefeito Tiago Amaral assinou nesta segunda-feira (12) a autorização para o início da reforma, e as equipes da unidade já estão atendendo nas UBSs do Ideal e Vila Fraternidade, que ficam nas proximidades.


Com investimentos de R$782.542,00, a obra será executada pela empresa Smart Link Soluções LTDA, contratada pelo Prefeitura por meio da concorrência pública n°004/2024. São previstos nessa reforma os serviços de pintura, troca de piso e revestimento, melhorias no telhado, instalação de piso tátil e calçadas, substituição de louças sanitárias, implantação de nova rede lógica e de instalações elétricas.

A obra também abrange nova iluminação e sinalização da unidade, implantação de guarda-corpo e corrimão, jardinagem na área externa, novos vidros e esquadrias metálicas, entre outros serviços. O prazo estipulado em contrato para conclusão da reforma é de 150 dias, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.


Implantada em 1986 com o nome “Unidade Básica de Saúde Iosio Antonio Ueno”, a UBS da Vila Ricardo ganhou uma nova sede no ano de 2012, com ampliação da área construída de 151,65 m² para 548,8 m². No entanto, desde então, o prédio não recebeu intervenções nem manutenções significativas, o que resultou em grande desgaste de sua estrutura.

A UBS da Vila Ricardo é referência para cerca de 7.500 moradores dos bairros Jardins Casarim, Damasco, Meton, Ouro Preto, Panorama, Rosa Branca, San Rafael, Sérgio Antonio, Taliana 1 e 2, Vila Ricardo, Parque Taúna, Vila Glória, Conjuntos Residenciais Carlos Moreira e Evaldina Silva, Rosa Branca e Assentamento São Rafael.


Segundo a coordenadora da UBS da Vila Ricardo, Márcia Brenny, no decorrer dessa reforma as consultas médicas e com demais profissionais, acompanhamento pré-natal e de puericultura serão nas UBSs do Ideal (Rua Ametista, 419) e Vila Fraternidade (Rua Santa Madalena, 89). “Para os demais atendimentos, como aplicação de vacina, curativos e fornecimento de medicamentos, os usuários podem procurar qualquer UBS. Nesse início, entendemos que a obra pode causar incômodos, mas ao retornarmos para a UBS reformada será um momento de muita alegria, para todos”, afirmou.


UBS reforma Prefeitura de Londrina Londrina Investimento em saúde
