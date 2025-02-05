Pesquisar

Confira o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta quarta-feira

Redação Bonde
05 fev 2025 às 08:29

Vivian Honorato/N.Com
Veja o cardápio do Restaurante Popular Leonel Brizola, em Londrina, desta quarta-feira (5):


Arroz
Feijão preto
Omelete de forno com legumes
Macarrão
Alface
Melancia


O "Brizolão", como o restaurante é conhecido popularmente, oferece almoços de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, e se localiza ao lado do Terminal Central, na rua Professor João Cândido, esquina com a avenida Leste-Oeste.

O estabelecimento oferece até 1.000 refeições diárias. O almoço custa R$ 3 e o caixa fornece troco máximo para R$ 20. Não são aceitos cartões ou pagamento via Pix.

Restaurante Popular Leonel Brizola almoço Cardápio onde fica quanto custa
