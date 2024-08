Em Londrina, plantão de vacinação contra a coqueluche segue até as 17h deste sábado

Neste sábado (10) uma campanha de vacinação contra a coqueluche é realizada em Londrina para um público específico: profissionais da educação que atuam em berçários e creches com atendimento de crianças de até quatro anos de idade, trabalhadores de saúde que atendem crianças e gestantes, profissionais de saúde e profissionais que atuam como doulas segue com atendimento até as 17 horas, na UBS (Unidade Básica de Saúde) do jardim Alvorada, na zona oeste de Londrina







A medida foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde por conta do estado de atenção para a coqueluche no município. Londrina registra cinco casos confirmados de coqueluche, 20 casos suspeitos e um óbito de uma bebê de seis meses. O imunizante é a vacina dTpa – tríplice bacteriana acelular tipo adulto, que protege contra a difteria, tétano e coqueluche. A unidade está localizada na rua Poços de Caldas, 85.

Frio inibiu procura nas primeiras horas da manhã





O atendimento na UBS teve início às 9 horas em razão das baixas temperaturas que já eram previstas e, de acordo com o enfermeiro e coordenador da unidade, Milton Santo, um total de 22 pessoas foram vacinadas.





"Acreditamos que ao longo do dia esse número seja mais expressivo e aquelas pessoas que realmente não puderem vir hoje, sigam até as unidades mais próximas de suas residências porque a vacina está disponível para elas nos outros dias da semana", orienta.





