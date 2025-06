Fusca de pelúcia furtado nesta segunda é encontrado no centro de Londrina

Um fusca decorado externamente com diversos bonecos de pelúcia - famoso em Londrina -, furtado na manhã de segunda-feira (9), foi recuperado nesta terça-feira (10) pela PM (Polícia Militar) na Vila Marizia (Centro). O caso ocorreu quando o dono do veículo, Valcir da Silva Teles, de 64 anos, conhecido como Jiló, havia deixado o automóvel estacionado na rua, em frente a sua casa, para ir ao trabalho com outro carro.





O automóvel foi localizado na rua Paranapanema após denúncia de pessoas que transitavam no local e informaram às autoridades. Após a recuperação, o fusca 'peluciado' foi apreendido e guinchado, sendo encaminhado para a delegacia. De acordo com as informações divulgadas pela PM, apenas a bateria e pequenos objetos do interior foram levados. No local, diversas pelúcias foram encontradas 'esparramadas' na área que é utilizada como lixo a céu aberto. O autor do crime segue foragido e sem identificação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante o relato, Capitão Castro do 5º BPM (Batalhão da Polícia Militar) destacou a "audácia" do criminoso, ao decidir furtar o fusca "mais conhecido de Londrina", explicando que é extremamente fácil localizá-lo por ser "bandeiroso" - algo chamativo.





Publicidade

Fusca Celebridade





Conhecido também pelos apelidos de Jiló e Super Mario - este último devido à similaridade de Teles com o popular encanador -, tanto o veículo como seu condutor são personagens conhecidos na cidade. Buscando despertar um sorriso no rosto das pessoas que se deparam com o exótico fusca de 1979. O proprietário, que possui o veículo há 30 anos, contou para o Portal Bonde como surgiu a ideia de 'peluciar' o automóvel.

Publicidade





"Conforme vou ganhando esses bichinhos de pelúcia vou colocando aqui ou ali. Isso tudo para deixar as pessoas mais alegres e felizes, arrancando um sorriso em crianças, adultos e até velhinhos. Quando ele passa sempre é filmado. Se têm alguém meio triste, abatido ou nervoso no trânsito, ele olha para o 'fusquinha' e aí já 'desbaratina' a cabeça e começa a rir", destacou “Jiló”.





Frota de veículos 'peluciados'

Publicidade





Além do fusca, o "Super Mário" também peluciou o caminhão de gás da empresa em que é funcionário. Questionado, Teles disse que a ideia sempre foi muito bem recebida pela empresa, que vê a ação como uma excelente forma de divulgação.





"Eles [empresa] gostam muito porque divulga bastante. Roda a internet, se passar na frente de dez pessoas, três ou quatro vão filmar. Mandam até mesmo para fora do país, pois muitas pessoas trabalham fora hoje em dia. Isso é bacana pois desperta o sentimento de: 'olha lá, é nossa cidade de Londrina'", descreveu.

Publicidade





*Sob supervisão de Guto Rocha