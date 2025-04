Londrina começa aplicação do fumacê nesta sexta (14)

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina vai dar início à aplicação do fumacê a partir desta sexta-feira (14) em 16 bairros da região oeste da cidade como forma de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.





A aplicação acontece de segunda a sábado, das 5h às 9h e das 17h às 21h, e aos domingos, das 5h às 9h.

Serão atendidos os seguintes bairros: Jardim São Francisco; Jardim Messiânico; Jardim Messiânico II; Jardim Sabará; Jardim Sabará III; Conjunto Orion; Jardim Bandeirantes; Jardim Columbia; Jardim Columbia II; Jardim Columbia D; Conjunto Panissa; Jardim Olímpico; Jardim João Turquino; Jardim Maracanã; Gleba Esperança; e Parque Universidade.





Cada bairro vai receber cinco ciclos de aplicação, com intervalo de mínimo três dias e máximo de cinco em cada ciclo. Como a aplicação do fumacê depende das condições climáticas, a Secretaria de Saúde esclarece que caso haja rajadas de vento ou chuva, a ação será adiada e realizada no dia seguinte.

Os veículos que atuarão nas operações do fumacê e do inseticida são da Secretaria da Sesa (Saúde do Estado do Paraná). A pasta reforçou que o inseticida utilizado na aplicação do fumacê é aprovado pelo Ministério da Saúde e segue as diretrizes estabelecidas para garantir segurança quando aplicado corretamente, sendo considerado seguro para os seres humanos.





Mutirão de limpeza

Antes do início do fumacê, os agentes de combate às endemias estão realizando um mutirão de limpeza, desde terça-feira (11), eliminando criadouros e reduzindo a população do mosquito. Esta ação, contudo, não conta com caminhão para recolhimento de matérias, por isso a população deve colocar os itens descartados no dia da coleta pública normal.

O gerente de Vigilância Ambiental da SMS, Nino Ribas, contou que a escolha da região e dos respectivos bairros para a ação foi fundamentada na análise da alta incidência de casos prováveis, especialmente após uma reunião entre os municípios de Londrina, Cambé, e a 17ª Regional de Saúde.

“Durante esse encontro, foi identificado que os bairros situados na divisa entre os dois municípios apresentavam um aumento significativo no número de casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Com base nessa análise, foi estabelecida uma ação conjunta e colaborativa entre Londrina e Cambé, com o apoio da 17ª Regional de Saúde, visando o combate mais eficaz ao mosquito. A aplicação do UBV Pesado – Fumacê será realizada tanto em Londrina quanto em Cambé, especificamente nos bairros que fazem divisa entre os dois municípios. A escolha dessa região também foi influenciada pela alta incidência de casos notificados na área de abrangência da UBS Panissa/Maracanã em Londrina”, disse.





Uma luta de todos

Ribas pediu a colaboração da população na luta contra a dengue. “O Fumacê ajuda, mas não resolve sozinho. O mosquito deposita ovos que podem permanecer viáveis por meses, por isso cada morador precisa fazer sua parte. A participação da população é essencial, pedimos que todos recebam os agentes e colaborem com a retirada de qualquer material que possa acumular água, evitando que novas gerações do vetor surjam após a aplicação do inseticida”, ressaltou.

Orientações para a população





A SMS orienta que, no dia do fumacê, é importante manter as portas e janelas abertas para que o inseticida alcance o interior das residências. Outra orientação é recolher as vasilhas de comida e água dos animais, cobrir gaiolas de passarinho e colmeias, além de manter os animais de estimação em local fechado quando o veículo estiver passando.





A secretaria solicita, ainda, que nos dias de mutirão a população receba agentes de endemias. Os servidores sempre estão uniformizados e portando crachá. Qualquer dúvida a população pode ligar no 0800 400 1893.