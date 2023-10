Londrina terá nova feira semanal todos os sábados na Gleba Palhano

A partir deste sábado (14), Londrina ganha uma nova atração semanal: a Feira da Palhano. Realizada pela Associação Alto da Palhano, a feira acontecerá todos os sábados, das 16h às 22h, na Praça dos Pioneiros, na Gleba Palhano (Rua Tereza Zanette Lopes, 500), trazendo variedade de opções em hortifruti, artesanato e gastronomia, incluindo pastéis, açaí, comida de boteco, hambúrguer, culinária árabe, milho cozido, crepes, queijos e massas caseiras.







A Associação Alto da Palhano, que promove a feira, é uma entidade sem fins lucrativos que representa os moradores de 15 condomínios localizados no Alto da Palhano e cuida da manutenção e serviço de monitoramento de segurança das praças Pé Vermelho, dos Pioneiros e Praça Pet.

O presidente da Associação, Ramon Folego, conta que a Feira da Palhano terá cerca de 25 barraquinhas no total e se enquadra no perfil de feira comunitária, tendo sua realização autorizada pela Lei Municipal nº 13.584, sancionada neste ano.





“Idealizamos a feira como uma oportunidade de lazer e convivência para os moradores da região do Alto da Palhano; uma opção para estar com a família e os amigos ao ar livre, aproveitar o pôr do sol no espaço acolhedor e agradável da Praça dos Pioneiros”, resume Folego, que destaca também o potencial do evento em incentivar a economia, como mais uma possibilidade de renda para os feirantes e expositores. “Estamos bastante otimistas que será um ótimo evento semanal”, conclui.