Motociclista morre em colisão após fuga de fiscalização na Operação Lei Seca em Londrina

Durante a Operação Lei Seca na madrugada deste sábado (29), uma motocicleta com escapamento adulterado foi avistada na avenida Ayrton Senna da Silva, na Gleba Palhano, em Londrina.





Ao receber ordem de parada, conforme a PM (Polícia Militar), o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade, desrespeitando semáforos e cruzamentos até acessar a PR-445.





No cruzamento da rodovia com a avenida Arthur Thomas, ele ultrapassou o sinal vermelho e colidiu com outro veículo. O motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.