Obra de ampliação afeta abastecimento de água na zona Leste de Londrina

Os jardins São Pedro, Antares, Santa Alice, São Vicente Paloti, Armindo Guazzi, Amazonas, Guilherme Pires e Ernani Moura Lima, na zona Leste de Londrina, vão ter o abastecimento de água interrompido nesta terça-feira (14).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), esta parada é necessária para obras de ampliação do sistema. Os serviços devem ocorrer das 8h às 18h e a distribuição de água deve voltar ao normal à noite, de forma gradativa.





Ainda conforme a Sanepar, a população pode colaborar com a recuperação do sistema, priorizando o uso da água tratada para alimentação e higiene pessoal.

Publicidade





Poderão ficar desabastecidos quem não tem caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.





Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.