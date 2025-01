Oficina de origami encerra a programação “Férias na Biblioteca” em Londrina nesta sexta-feira

Duas atividades envolvendo origami, contação de histórias e música encerram a programação do evento "Férias na Biblioteca", agenda especial que ofereceu atividades para as crianças durante todo o mês de janeiro na Biblioteca Especializada Infantil de Londrina. Marcadas para quinta-feira (23) e sexta-feira (24), as oficinas começam às 10h e são gratuitas.





As inscrições devem ser feitas através do telefone (43) 3371-6603 ou pessoalmente na Biblioteca Infantil.

Na quinta, Ricardo Dantas foi o responsável por explorar o que chama de três mundos da Cosmovisão Andina, que incluem o mundo superior, das dinvidades e espirítos (Hanan Pacha), o mundo do presente, onda habitam os humanos (Kay Pacha) e o mundo interior ou subterrâneo, associado às origens e ao insconciente (Uku Pacha).

Além disso, Dantas se junta a Paola Rodrigues e Maria Dantas para proporcionar às crianças uma vivência sonora pela visão de mundo dos povos indígenas da América do Sul através de contação de histórias e instrumentos percussivos.

Já na sexta, a professora e contadora de histórias Flávia Harue encantará os pequenos narrando dois contos tradicionais da cultura japonesa: Orihime e Hikoboshi Koinobori. Em conjunto e complementando esta imersão no oriente, Harue também conduzirá as crianças na arte da dobradura através de uma oficina de origami.





“As bibliotecas públicas foram evoluindo sua função, aperfeiçoando o papel social e cultural na sociedade. Nesse sentido, Férias na Biblioteca é uma inciativa que oferece atividades lúdicas envolvendo a leitura, a musicalização, o desenho. Isso é fundamental para desenvolver a socialização e as habilidades motoras e cognitivas das crianças”, explicou a diretora de Bibliotecas Públicas de Londrina, Leda Maria Araújo.

A programação especial começou no dia 13 de janeiro, com a Oficina de desenhos, ministrada pelo professor e artista Eloyr Pacheco. Nesta semana a biblioteca ofereceu confecção de minilivros, com Tiago Fonseca, contação de histórias dos livros “Tom Capitão e a sereia” e “Um pé de vento”, com a artesão Gilza Santos e a Oficina Vivencia Lúdica, ministrado pela pedagoga Vilma Rezende.