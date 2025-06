Paraná nomeia 77 novos professores para o NRE de Londrina

O Governo do Estado nomeou 77 novos professores para atuarem no NRE (Núcleo Regional de Educação) de Londrina. O decreto nº 10.284 de 2025 foi assinado no final da tarde de quinta-feira (12). Em todo o Estado, 988 profissionais aprovados no concurso público realizado em 2023 foram relacionados para a posse.





Os novos profissionais passaram pelo exame médico e, dentro dos próximos dias, deverão assinar o termo de posse, ficando aptos a iniciar suas atividades nas escolas da rede estadual a partir do segundo semestre letivo.





Com esse novo grupo, o número de profissionais convocados para o quadro próprio do magistério no Paraná, desde 2023, ultrapassa 4,5 mil. Os novos profissionais vão atuar em escolas estaduais distribuídas por todos os 32 NREs (Núcleos Regionais de Educação), em diferentes componentes curriculares e níveis de ensino.



No total, considerando chamamentos e desistências, mais de 3,4 mil professores e pedagogos estão em exercício desde o primeiro chamamento do certame, em novembro de 2023.

