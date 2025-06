Concurso da Polícia Federal tem inscrições prorrogadas até 17 de junho

A Polícia Federal prorrogou o prazo de inscrição para seu novo concurso público. Agora, os candidatos têm até as 18h de terça-feira (17) para garantir participação no certame que oferece 1.000 vagas em cargos de alto nível, como delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista.





Como se inscrever





As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe (organizadora do concurso).





👉 Link direto: www.cebraspe.org.br

Taxas:

• R$ 250 (delegado e perito criminal)

• R$ 180 (demais cargos)

📅 O pagamento pode ser feito até 20 de junho.

Vagas e salários

O concurso exige nível superior em qualquer área (alguns cargos exigem formação específica) e oferece salários iniciais que vão de R$ 14.164 a R$ 26.800. A carga horária é de 40 horas semanais.





Confira a distribuição de vagas:

630 vagas para agente

160 para escrivão

120 para delegado

69 para perito criminal

21 para papiloscopista





Cotas e inclusão

Há 20% das vagas reservadas a pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência (PCD). O edital traz todas as orientações sobre autodeclaração, envio de laudos e procedimentos de avaliação.

Etapas do concurso

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 27 de julho, em todas as capitais e no Distrito Federal. O processo seletivo inclui outras fases, como teste físico, avaliação médica e investigação social, conforme o cargo.





Fique atento!

📸 Durante a inscrição, é obrigatório o envio de uma foto recente (tirada nos últimos seis meses), com rosto e ombros visíveis.





🗓️ Entre 18 e 19 de junho, os candidatos devem conferir se a foto foi aceita no site da banca. Caso contrário, será necessário reenviá-la.





📄 O edital completo foi publicado no dia 20 de maio e pode ser consultado no site do Cebraspe.