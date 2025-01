Passagem de ônibus em Londrina pode ser paga com cartões de débito e crédito

Desde o final de 2023, além de dinheiro em espécie e do tradicional cartão-transporte, usuários do transporte público em Londrina têm à disposição as modalidades de débito e crédito para pagamento do bilhete de acesso aos ônibus.





A ferramenta, presente em todos os terminais de integração e em 100% das linhas operadas pelas concessionárias TCGL e Londrisul, permite que o passageiro libere a catraca por meio de cartões físicos e digitais com tecnologia por aproximação.

A implantação da facilidade integrava as especificações da então nova licitação do sistema público de transporte na cidade, realizada em 2019. Além da possibilidade de pagamento da passagem por cartões bancários de débito e crédito, outras exigências fizeram parte do edital. Entre elas, a ampliação e diversificação dos meios e formas de comercialização da tarifa, que nos próximos meses viabilizará o pagamento do bilhete também via PIX, bem como a aquisição de passagens, por exemplo, em tótens de autoatendimento espalhados pelos terminais.





Para o diretor de CMTU (Transporte da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Fernando Porfírio, as atualizações vêm para facilitar o dia a dia dos usuários, diminuindo os pagamentos em espécie dentro dos veículos e visando o aumento da segurança de motoristas e passageiros. “Nossa expectativa é que, após a implantação total das diversas maneiras de aquisição do bilhete, a utilização de dinheiro vivo seja abolida, permanecendo disponível somente nas lojas de crédito”, afirmou.

Segundo Rogério Martins, diretor executivo da TCGL, os próximos passos rumo à modernização do sistema são a implementação da cobrança por débito e crédito também na central de atendimento e venda de passes da rua Quintino Bocaiúva e do Terminal Central; e a adoção de alertas sonoros nos coletivos para o anúncio de paradas, serviço já em fase de teste.





A utilização de monitores em LED nas plataformas de embarque e desembarque, que avisarão o horário de chegada dos ônibus e servirão, entre outras funcionalidades, para a exibição de mensagens institucionais, é outra novidade a caminho.





O transporte público coletivo em Londrina conta atualmente com 137 linhas e 385 veículos na frota, sendo 244 operados pela TCGL, que detém 66% da área de cobertura; e 141 pela Londrisul, que responde por 44%. Em 2024, o serviço comercializou, em média, 2,3 milhões de bilhetes ao mês.