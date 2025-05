Prefeitura de Londrina começa a entregar uniformes de inverno nas zonas norte, sul e rural

A Prefeitura de Londrina antecipou a entrega dos kits de inverno do uniforme escolar para alunos da rede municipal. A distribuição começou na manhã desta terça-feira (6), pelas unidades escolares da zona norte e dos distritos rurais. No período da tarde, os kits chegaram às unidades da zona sul, e nos próximos dias serão entregues nas demais regiões. Cada aluno receberá três peças: uma camiseta de manga longa, uma jaqueta e uma calça.





Os pais e responsáveis serão informados, pela escola ou Centro de Educação Infantil, sobre qual será o dia em que devem comparecer para buscar o kit de uniforme. Se as peças não forem do tamanho adequado para a criança, basta comunicar a unidade escolar onde foi retirado o uniforme para que seja providenciada a troca.

O uniforme escolar é disponibilizado pela SME (Secretaria Municipal de Educação) para cerca de 47 mil estudantes, matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos). Em 2025, a aquisição das peças foi feita por meio de licitação, em um complemento ao processo vigente para suprir o estoque e as peças remanescentes, com investimentos na ordem de R$ 1.995.500,82.





A data inicialmente prevista para entrega dos uniformes seria 12 de maio, mas uma força tarefa da SME tornou possível antecipar o prazo em uma semana, contou a secretária municipal de Educação, Vânia Costa. “Os uniformes foram separados no barracão do antigo IBC, anteriormente, e agora estão sendo distribuídos por região. Começamos de manhã pela zona norte, reunimos os servidores da SME e estamos fazendo a entrega pontualmente nas unidades escolares. No período da manhã, fechamos a reunião norte, em torno de 42 unidades. Agora à tarde temos a região sul, que também devemos finalizar, com cerca de 32 unidades. Então, nessa semana e na próxima faremos a entrega para que o alunos da rede municipal de Londrina recebam os uniformes de inverno ainda no outono, nesse mês de maio. Lembrando que no ano passado esses uniformes foram entregues de maio a junho, mas vamos conseguir antecipar. O planejamento foi muito eficaz e nossos alunos serão contemplados com o kit de inverno ainda esse mês”, ressaltou.

Uma das primeiras unidades a distribuir os kits para as famílias foi a Escola Municipal Nara Manella, situada no Conjunto Semíramis e que atende cerca de 550 alunos. De acordo com a diretora Jeani Cilene Micheletti Bento, a expectativa é entregar todas as peças até quinta-feira (8), já que na sexta (9) está programada uma atividade especial em comemoração ao Dia das Mães. “Fazemos as entregas por turma. Para hoje (6), chamamos o P4 e P5, e vamos entregar kits para todos os alunos. Amanhã a gente envia o bilhete para alunos do 1° e 2° ano; optamos por escalonar para não dar muita fila e o pessoal ficar menos tempo esperando. Até quinta (8) a gente pretende entregar para todas as turmas”, explicou.





A diretora reforçou que os uniformes de frio chegaram mais cedo do que o planejado. “A gente já tinha um pouco de sobras do ano passado, que deixamos guardado na escola, e agora chegou o que faltava. Estamos conseguindo entregar bem antes do esperado, antes do inverno”, contou.

Durante a entrega do kit de uniforme, o aposentado Joaquim Mano, de 78 anos, recebeu duas peças que serão utilizadas pelo seu bisneto, o aluno Bryan, de 4 anos. “Faltou só uma jaqueta do tamanho 8, porque ele está grandinho, mas vai chegar”, disse.





O diretor de Planejamento da SME, Junior Cesar Dias de Jesus, complementou que até 15 de maio todos os estudantes da rede municipal devem estar com os uniformes de inverno em mãos. “Os fornecedores ainda estão dentro do prazo para a entrega das peças de inverno e, conforme previsto em contrato, farão as entregas diretamente nas unidades. No entanto, como também já havia um quantitativo disponibilizado por fornecedores, juntou-se isso ao estoque remanescente, tornando possível antecipar a distribuição. E, considerando os lotes complementares do uniforme de verão, todos os alunos deverão possuir o kit completo, com peças de verão e inverno, até 5 de junho”, explicou.