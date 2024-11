Prefeitura divulga quase 900 oportunidades de emprego em Londrina

Dentre os empregos, há nove oportunidades que não requerem experiência prévia, sendo cinco vagas para vigia no período noturno, na escala 12×36, e quatro para recepcionista, com escala que começa as 15h40 e vai até meia-noite.





Motoristas de veículos pesados contam com 16 chances para profissionais com CNH, que vão da categoria “C” até a “E”. Já os profissionais que sejam pessoas com deficiência (PcD) têm à sua disposição 49 vagas exclusivas.





No mural de vagas, estão todas as 880 oportunidades e os critérios para se candidatar a cada uma delas. Caso o candidato se enquadre no perfil da vaga e queira ser atendido por WhatsApp, é preciso agendar o atendimento virtual e, a partir disso, os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhido.





O atendimento presencial é feito sem a necessidade de agendamento, por ordem de chegada, em caráter de teste. A sede da Secretaria fica na rua Pernambuco, 162, Centro, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.