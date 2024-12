Problemas elétricos afetam abastecimento de água em bairros da zona sul de Londrina

Devido a uma queda de energia e problemas elétricos em uma das unidades do Sistema Tibagi ocorridos na noite de quarta-feira (11), o abastecimento de água na região Sul de Londrina ficou comprometido. Segundo a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), a distribuição de água foi retomada na madrugada desta quinta-feira (12) e a normalização do abastecimento deve ocorrer até o meio-dia.





A situação afeta principalmente os seguintes bairros: jardins Del Rey, Vale do Reno, Bela Suíça, Cláudia, Vale das Araucárias, Jardim do Lago, Lago Di Trento, Arco-Íris, Santa Rosa, Vilas Boas, São Vicente, Santos Paulo, Burle Marx, Acapulco, Residencial Quadra Sul, Bourbon, Esperança, Cristo Rei, Isadora, Vale do Sol, Alto do Cafezal Guanabara e Gleba Palhano, os parques residenciais Tucanos 1, 2 e 3, Itatiaia 1 e 2, Granville, San Diego, Guanabara, Alcântara, Mediterrâneo, Ilha Bela, Boulevard e Aurora, os recantos do Pitanguá, Nobre e Por do Sol, a Vila Sathler, os conjuntos habitacionais Otávio Gomes dos Santos, Antônio Marçal Nogueira, Bárbara Daher, Das Flores, Três Marcos e Anibal Siqueira Cabral, os residenciais Vale dos Tucanos, Garcia Cid, do Lago, Madri, Morada do Sol e Igapó, os condomínios Petit Ville, Terras de David, Terra Bonita, Bela Manhã, Terras de Santana 1 e 2, Royal Golf, Residence Royal Tennis, Residence Royal Park, Alphaville 2, Ville Campestre, Vale do Arvoredo e Catuaí, além das chácaras Bela Suíça e São Miguel.

A orientação para a população é adiar atividades que demandem uso de água e priorizar alimentação e higiene pessoal.





Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, seguindo recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.