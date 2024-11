Professoras da rede municipal de Londrina lançam livro sobre folclore japonês nesta sexta

O livro será comercializado pela Editora Madrepérola, em seu próprio site, em lojas de livros online e, em breve, nas livrarias da cidade. Ele também vai estar disponível para quem participar do lançamento.

Sobre a escolha das paletas de cores, texturas e materiais, a ilustradora detalhou que há um processo extenso de pesquisa, a fim de transmitir o que os personagens estão expressando no momento da história. “Eu uso a técnica mista das tintas aguadas – aquarela e guache profissional – e lápis de cor. Então, como a autora gosta muito de lápis de cor, isso traz memórias. Foi pensado em cada detalhe ,realmente um trabalho de muitos afetos”, comentou Suzue.

Suzue conta que todo o processo criativo das ilustrações surgiu de um elo e uma amizade de anos com Yamashita e de sua experiência morando no Japão. “Eu morei nove anos no Japão e isso me ajudou muito a relembrar os cenários. Tudo o que rascunhava eu mandava para ela opinar, então foi, realmente,uma parceria muito boa”, explicou.

“A Renata foi uma brilhante parceira, ela conseguiu revelar elementos da narrativa que eu jamais imaginaria. Ela é uma artista que muito admiro, sua sensibilidade expressa em detalhes uma riqueza que nutre a imaginação das crianças. As crianças vão se emocionar ao conhecer nossa história, os adultos também”, frisou.

Para complementar a construção narrativa, Yamashita convidou sua amiga e ilustradora Renata Suzue, que hoje atua como mediadora de histórias infantis no Sistema de Bibliotecas Municipais.

Foi assim que a escritora teve contato com “A Lenda de Hyoko” e, a partir dela, construiu um enredo e elementos narrativos que imaginou terem relação com a lenda. Neste contexto nasceu também uma canção, cantada pelo personagem durante a história.

“Após muita pesquisa, não havia encontrado uma história como eu imaginava, então decidi perguntar ao meu marido, que já morou no Japão, se ele conhecia algum conto de tradição oral e que tenha ouvido por lá”, conta.

O livro, cujos primeiros esboços datam de 2018, nasceu enquanto Yamashita atuava como contadora de histórias em uma das escolas municipais, pelo projeto “Palavras Andantes”. Sempre empenhada em pesquisar histórias que dialogassem com o contexto dos alunos, a professora decidiu trazer um conto oriental para a sala de aula, em sintonia com o projeto “O Japão que Inspira”.

Nesta sexta-feira (8), na Biblioteca Pública (Avenida Rio de Janeiro, 413, Centro), acontece o lançamento do livro “A Lenda de Hyoko”, da professora da rede municipal e escritora de literatura infantil Bruna Yamashita, com ilustrações da também professora e pedagoga Renata Suzue.





A escritora Bruna Ester Yamashita sonhava ser professora desde criança. Educadora e professora há 24 anos, ela nasceu em Tamarana, na Região Metropolitana de Londrina, se formou em Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina, onde também concluiu o mestrado em Educação e hoje é doutoranda na mesma área.

Teve seu primeiro livro oficialmente publicado pela EDUEL, em 2018. À medida que adquiriu experiência, a autora começou a desengavetar diversas das histórias inspiradas e nutridas no convívio com as crianças ao longo de sua trajetória como educadora.





Com uma produção enriquecida por pesquisas de campo, observações, visitas técnicas no Brasil e no exterior, além de vasta leitura e apreço pela arte literária, a autora já possui nove livros infantis publicados. Também tem duas obras em fase de edição e uma nova coleção de 12 títulos prevista para 2025. Além disso, se dedica à criação de outros materiais literários, lúdicos e didáticos.