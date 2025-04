Reforma do Zerão, em Londrina, deveria ter sido entregue em fevereiro

A revitalização no Zerão, na área central de Londrina, deveria ter sido iniciada em julho do ano passado, com prazo de conclusão até fevereiro deste ano, porém, os trabalhos ainda não começaram. A prefeitura busca nova empresa para realizar a obra, anunciada em 2023, após a empreiteira que venceu a licitação não executar os serviços e o contrato ser rescindido.





Em janeiro, o órgão municipal multou a terceirizada em R$ 438 mil, 20% do contrato de R$ 2,1 milhões, financiado por emenda parlamentar da deputada federal Luísa Canziani. No momento, o projeto de melhorias está sendo “corrigido” pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, informou o secretário Otavio Gomes. “Fizemos algumas adequações, porque o projeto não contemplava alguns pontos que nós estamos adicionando. Agora nós vamos começar um novo processo, porque não houve interesse da segunda colocada, e a primeira desistiu, saiu do páreo. Então nós vamos rever o projeto rapidamente e refazer o processo de licitação”.

Quando anunciado, o planejamento incluía recuperação da pista de caminhada, reconstrução e reforma de escadas e passarela, substituição de alambrados, plantio de grama, implantação de sistema de drenagem com boca de lobo e poço de visita, além de instalação de lixeiras, novos equipamentos para a academia ao ar livre e bancos de concreto. Espaços próprios para a prática de basquete, futebol suíço, skate e gateball também estavam previstos, junto de uma quadra poliesportiva. Melhorias no Anfiteatro do Zerão não foram contempladas pelo projeto.





A reportagem procurou a prefeitura de Londrina para questionar sobre a nova licitação, mas não recebeu retorno até o fechamento da edição.





