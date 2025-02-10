Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
2.617 vagas em Londrina

Agências do Trabalhador iniciam a semana com 23,7 mil vagas em todo o Estado

Redação Bonde com AEN-PR
10 fev 2025 às 10:00

Compartilhar notícia

Reprodução/Canva
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná ofertam nesta semana 23.787 vagas de empregos com carteira assinada disponíveis, o maior número de oportunidades do ano. 


A maior parte das vagas ofertadas nesta semana é para alimentador de linha de produção, na indústria, com 6.586 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 963 vagas, operador de caixa, com 832, e faxineiro, com 725.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


A região de Cascavel concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 5.062 oportunidades. São ofertadas 1.326 vagas para alimentador de linha de produção, 276 para abatedor, 255 para magarefe e 199 para ajudante de motorista. 


A região da Grande Curitiba tem 4.625 oportunidades. São 363 vagas para alimentador de linha de produção, 279 para faxineiro, 229 para operador de caixa e 179 para atendentes de lojas e mercados, entre várias outras.

Publicidade


Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta, além das vagas tradicionais, 26 oportunidades para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de técnico em vendas, com 2 vagas, auxiliar contábil, com 2 vagas, professor de inglês, com 2 vagas, e auxiliar de desenvolvimento infantil, também com 2 vagas.


Em Londrina são ofertadas 2.617 vagas, as funções que lideram as ofertas são auxiliar de linha de produção, com 661 vagas, operador de caixa, com 661, servente de obras, com 109, e costureiro na confecção em série, com 101 oportunidades. 

Publicidade


Na região de Foz do Iguaçu, os destaques são para alimentador de linha de produção (730), repositor de mercadorias (98), abatedor (70) e magarefe (70). 


As outras regiões do Estado também têm oportunidades de emprego. Campo Mourão (2.399), Foz do Iguaçu (2.038), Pato Branco (1.670), Maringá (1.523), Umuarama (1.392) e Jacarezinho (1.020) reúnem mais de mil vagas cada.

Publicidade


Em Pato Branco, há oferta de emprego para alimentador de linha de produção, com 539 vagas, faxineiro, com 135, magarefe, com 88, e operador de caixa, com 32. Em Maringá, Umuarama e Jacarezinho, a indústria é a principal porta de entrada, com alimentador de linha de produção liderando as ofertas.


Imagem
CMTU faz alerta sobre 'batedores de carteira' que furtam idosos em ônibus de Londrina
A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) alertou passageiros, na tarde desta sexta-feira (7), sobre um grupo de batedores de carteira que tem como principais vítimas idosos que utilizam o transporte coletivo de Londrina por meio da linha 228


ATENDIMENTO 


Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.


Imagem
Morre em Londrina o médico cardiologista José Eduardo de Siqueira
Morreu neste domingo (9), aos 82 anos, o médico cardiologista e bioeticista José Eduardo de Siqueira.
Agência do Trabalhador vagas de emprego vagas de emprego em Londrina Londrina trabalho
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas