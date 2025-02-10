Agências do Trabalhador iniciam a semana com 23,7 mil vagas em todo o Estado

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná ofertam nesta semana 23.787 vagas de empregos com carteira assinada disponíveis, o maior número de oportunidades do ano.





A maior parte das vagas ofertadas nesta semana é para alimentador de linha de produção, na indústria, com 6.586 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 963 vagas, operador de caixa, com 832, e faxineiro, com 725.

A região de Cascavel concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 5.062 oportunidades. São ofertadas 1.326 vagas para alimentador de linha de produção, 276 para abatedor, 255 para magarefe e 199 para ajudante de motorista.





A região da Grande Curitiba tem 4.625 oportunidades. São 363 vagas para alimentador de linha de produção, 279 para faxineiro, 229 para operador de caixa e 179 para atendentes de lojas e mercados, entre várias outras.

Na Capital , a Agência do Trabalhador Central oferta, além das vagas tradicionais, 26 oportunidades para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de técnico em vendas, com 2 vagas, auxiliar contábil, com 2 vagas, professor de inglês, com 2 vagas, e auxiliar de desenvolvimento infantil, também com 2 vagas.





Em Londrina são ofertadas 2.617 vagas, as funções que lideram as ofertas são auxiliar de linha de produção, com 661 vagas, operador de caixa, com 661, servente de obras, com 109, e costureiro na confecção em série, com 101 oportunidades.

Na região de Foz do Iguaçu , os destaques são para alimentador de linha de produção (730), repositor de mercadorias (98), abatedor (70) e magarefe (70).





As outras regiões do Estado também têm oportunidades de emprego. Campo Mourão (2.399), Foz do Iguaçu (2.038), Pato Branco (1.670), Maringá (1.523), Umuarama (1.392) e Jacarezinho (1.020) reúnem mais de mil vagas cada.

Em Pato Branco , há oferta de emprego para alimentador de linha de produção, com 539 vagas, faxineiro, com 135, magarefe, com 88, e operador de caixa, com 32. Em Maringá , Umuarama e Jacarezinho , a indústria é a principal porta de entrada, com alimentador de linha de produção liderando as ofertas.



