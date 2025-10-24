Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Ponto facultativo

Serviços essenciais da CMTU funcionam em escalas nos dias do Servidor Público Municipal

Redação Bonde com N.Com
24 out 2025 às 14:48

Compartilhar notícia

Foto: Comunicação/CMTU
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Seguindo a disposição do decreto que estabeleceu ponto facultativo na segunda (27) e terça-feira (28) em alusão ao Dia do Servidor Municipal em Londrina, a CMTU informa como será a programação dos seus serviços no início da próxima semana. O Ato Executivo nº 285, baseado no Decreto Municipal nº 1.192, determina que os setores essenciais da companhia, como fiscalização de Trânsito e Posturas e coordenação de Semáforos, vão funcionar em escalas para não comprometerem a qualidade de serviços.


Confira como será a escala dos serviços públicos prestados pela CMTU: 

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Administração – Os setores administrativos e de atendimento ao público da CMTU estarão fechados nos dias 27 e 28, retornando com o expediente no dia 29, quarta-feira. Neste caso, protocolos de solicitações e de processos de trânsito que venceriam no período, como defesa de autuação, por exemplo, poderão ser efetivados na quarta-feira, dia 29.


Transporte coletivo – O sistema do transporte coletivo funcionará com escala normal todos os dias, inclusive nas tabelas do sábado e do domingo (25 e 26/10).

Publicidade


Terminais de ônibus – Os terminais também funcionarão em escala normal, sem alteração nos horários de atendimento.


Terminal Rodoviário – O setor administrativo da rodoviária estará fechado nos dias 27 e 28, retornando às atividades normais na quarta-feira, dia 29. Somente a parte operacional do TRL, inclusive as empresas de ônibus, os serviços de embarque e desembarque e o comércio local, estarão em atividade.

Publicidade


Imagem
Prefeitura de Londrina 'dá' feriado prolongado para o Dia do Servidor Público; veja o que funciona
A Prefeitura de Londrina informa como se dará o funcionamento dos serviços municipais durante o ponto facultativo na segunda-feira (27)


Coleta de lixo – A coleta de lixo funcionará normalmente durante todos os dias, não havendo mudanças nos horários e períodos estabelecidos. Segue a escala normal.


Coleta de recicláveis – Não há alterações no cronograma das cooperativas que operam a coleta de produtos recicláveis na cidade: Coocepeve, Coopernorth, Ecorecin, Cooper Região, Refum, Cooperoeste e Coopermudança. Informe-se sobre qual cooperativa atua na sua região para não perder a coleta.

Publicidade


PEVs – Os dois Pontos de Entrega Voluntária – “PEV Nova Conquista”, na zona leste; e “PEV Vista Bela”, na zona norte – destinados ao recebimento de resíduos da construção civil (entulhos), madeiras e resíduos verdes, estarão abertos normalmente.


Capina e roçagem – Os serviços de capina e roçagem vão continuar sendo realizados normalmente durante este período, incluindo segunda e terça-feira, dias 27 e 28 de outubro.

Publicidade


Varrição, lavagem e poda de galhos – A limpeza de lagos e os serviços de varrição, lavagem e podas de galhos também serão executados normalmente, dentro do cronograma estipulado. 


Limpeza de bueiros e remoção de descartes irregulares – Ambos os serviços serão suspensos, retornando a partir da quarta-feira, dia 29.

Publicidade


Zona Azul – Os serviços da Zona Azul vão funcionar normalmente, inclusive no sábado, dia 25, que vai das 9 às 13 horas.


Administração do Trânsito – O atendimento administrativo do setor de Trânsito da companhia não funcionará na segunda e terça-feira, dias 27 e 28, retornando às atividades normais na quarta-feira, dia 29 de outubro, a partir das 8 horas.

Publicidade


Sinalização do Trânsito – As vias nas proximidades do Lago Igapó 2: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto (entre João Wyclif e Higienópolis) e Rua Joaquim de Matos Barreto (entre Higienópolis e Maringá) serão fechadas para trânsito de veículos no domingo, dia 26 de outubro. Nos demais dias estarão abertas normalmente.


Fiscalização do Trânsito - Os agentes de trânsito da CMTU trabalharão normalmente nestes dias dentro de suas escalas já pré-determinadas. Apenas nos dias 27 e 28, segunda e terça-feira, estarão atuando em escala reduzida.


Educação no Trânsito – Nos dias 27 e 28 não haverá atividade na área de Educação no Trânsito. O programa da área volta ao normal a partir da quarta-feira, dia 29.


Feiras-livres – As feiras-livres e noturnas serão realizadas sem alterações, com a presença facultativa dos comerciantes.


Fiscalização de terrenos – A fiscalização de mato alto, lixo e entulhos em terrenos particulares estará em escala reduzida na segunda-feira dia 27 de outubro, depois retornando à normalidade somente na quarta-feira, dia 29.


Fiscalização de Posturas – Os agentes de fiscalização de serviços como feiras-livres, Feira do Feito à Mão, Feira da Lua, ambulantes na área de food-trucks e outros, trabalharão em escala normal.


Bem-Estar Animal – O atendimento administrativo do núcleo do Bem-Estar Animal, serviço da CMTU voltado a animais em situação de rua ou vítimas de maus tratos, não estará funcionando nos dias 27 e 28 de outubro, segunda e terça-feira.


Animais soltos – Para o recolhimento de animais de grande porte soltos na via pública, o serviço é contínuo, podendo ser acionado pelo 153 da Guarda Municipal. Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones (43) 3379-7925 e 99994-8677.

Cadastre-se em nossa newsletter


Hospital Veterinário Municipal – Já o Hospital Veterinário Municipal estará funcionando normalmente durante este período, na Rua Prefeito Faria Lima, 844, telefone (43) 99146-9657.

ponto facultativo servidores Servidores municipais CMTU
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas