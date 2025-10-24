Serviços essenciais da CMTU funcionam em escalas nos dias do Servidor Público Municipal

Terminal Rodoviário – O setor administrativo da rodoviária estará fechado nos dias 27 e 28, retornando às atividades normais na quarta-feira, dia 29. Somente a parte operacional do TRL, inclusive as empresas de ônibus, os serviços de embarque e desembarque e o comércio local, estarão em atividade.

Terminais de ônibus – Os terminais também funcionarão em escala normal, sem alteração nos horários de atendimento.

Transporte coletivo – O sistema do transporte coletivo funcionará com escala normal todos os dias, inclusive nas tabelas do sábado e do domingo (25 e 26/10).

Administração – Os setores administrativos e de atendimento ao público da CMTU estarão fechados nos dias 27 e 28, retornando com o expediente no dia 29, quarta-feira. Neste caso, protocolos de solicitações e de processos de trânsito que venceriam no período, como defesa de autuação, por exemplo, poderão ser efetivados na quarta-feira, dia 29.

Confira como será a escala dos serviços públicos prestados pela CMTU:

Seguindo a disposição do decreto que estabeleceu ponto facultativo na segunda (27) e terça-feira (28) em alusão ao Dia do Servidor Municipal em Londrina, a CMTU informa como será a programação dos seus serviços no início da próxima semana. O Ato Executivo nº 285, baseado no Decreto Municipal nº 1.192, determina que os setores essenciais da companhia, como fiscalização de Trânsito e Posturas e coordenação de Semáforos, vão funcionar em escalas para não comprometerem a qualidade de serviços.

A Prefeitura de Londrina informa como se dará o funcionamento dos serviços municipais durante o ponto facultativo na segunda-feira (27)

Prefeitura de Londrina 'dá' feriado prolongado para o Dia do Servidor Público; veja o que funciona

Coleta de lixo – A coleta de lixo funcionará normalmente durante todos os dias, não havendo mudanças nos horários e períodos estabelecidos. Segue a escala normal.





Coleta de recicláveis – Não há alterações no cronograma das cooperativas que operam a coleta de produtos recicláveis na cidade: Coocepeve, Coopernorth, Ecorecin, Cooper Região, Refum, Cooperoeste e Coopermudança. Informe-se sobre qual cooperativa atua na sua região para não perder a coleta.

PEVs – Os dois Pontos de Entrega Voluntária – “PEV Nova Conquista”, na zona leste; e “PEV Vista Bela”, na zona norte – destinados ao recebimento de resíduos da construção civil (entulhos), madeiras e resíduos verdes, estarão abertos normalmente.





Capina e roçagem – Os serviços de capina e roçagem vão continuar sendo realizados normalmente durante este período, incluindo segunda e terça-feira, dias 27 e 28 de outubro.

Varrição, lavagem e poda de galhos – A limpeza de lagos e os serviços de varrição, lavagem e podas de galhos também serão executados normalmente, dentro do cronograma estipulado.





Limpeza de bueiros e remoção de descartes irregulares – Ambos os serviços serão suspensos, retornando a partir da quarta-feira, dia 29.

Zona Azul – Os serviços da Zona Azul vão funcionar normalmente, inclusive no sábado, dia 25, que vai das 9 às 13 horas.





Administração do Trânsito – O atendimento administrativo do setor de Trânsito da companhia não funcionará na segunda e terça-feira, dias 27 e 28, retornando às atividades normais na quarta-feira, dia 29 de outubro, a partir das 8 horas.

Sinalização do Trânsito – As vias nas proximidades do Lago Igapó 2: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto (entre João Wyclif e Higienópolis) e Rua Joaquim de Matos Barreto (entre Higienópolis e Maringá) serão fechadas para trânsito de veículos no domingo, dia 26 de outubro. Nos demais dias estarão abertas normalmente.





Fiscalização do Trânsito - Os agentes de trânsito da CMTU trabalharão normalmente nestes dias dentro de suas escalas já pré-determinadas. Apenas nos dias 27 e 28, segunda e terça-feira, estarão atuando em escala reduzida.





Educação no Trânsito – Nos dias 27 e 28 não haverá atividade na área de Educação no Trânsito. O programa da área volta ao normal a partir da quarta-feira, dia 29.





Feiras-livres – As feiras-livres e noturnas serão realizadas sem alterações, com a presença facultativa dos comerciantes.





Fiscalização de terrenos – A fiscalização de mato alto, lixo e entulhos em terrenos particulares estará em escala reduzida na segunda-feira dia 27 de outubro, depois retornando à normalidade somente na quarta-feira, dia 29.





Fiscalização de Posturas – Os agentes de fiscalização de serviços como feiras-livres, Feira do Feito à Mão, Feira da Lua, ambulantes na área de food-trucks e outros, trabalharão em escala normal.





Bem-Estar Animal – O atendimento administrativo do núcleo do Bem-Estar Animal, serviço da CMTU voltado a animais em situação de rua ou vítimas de maus tratos, não estará funcionando nos dias 27 e 28 de outubro, segunda e terça-feira.





Animais soltos – Para o recolhimento de animais de grande porte soltos na via pública, o serviço é contínuo, podendo ser acionado pelo 153 da Guarda Municipal. Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones (43) 3379-7925 e 99994-8677.

Hospital Veterinário Municipal – Já o Hospital Veterinário Municipal estará funcionando normalmente durante este período, na Rua Prefeito Faria Lima, 844, telefone (43) 99146-9657.