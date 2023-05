Trecho de 3,6 km da rodovia Mábio Palhano em Londrina será restaurado

Um trecho de pista da Rodovia Mábio Gonçalves Palhano, na zona sul de Londrina, receberá melhorias. Haverá recomposição do pavimento em um trajeto de 3,6 km, desde a rotatória próxima ao condomínio Alphaville até o Patrimônio Espírito Santo. Também está prevista a implantação de nova sinalização. A prefeitura realiza licitação para a obra e a abertura dos envelopes com as propostas apresentadas está programada para o dia 30 de maio.





O valor máximo a ser investido pelo Município para a execução dos trabalhos, contratualmente, é de R$ 4.564.171,71 e os recursos são próprios. Mais detalhes sobre a Concorrência Pública nº 0008/2023 estão disponíveis na página de Licitações do Portal da Prefeitura.

Publicidade





Após a assinatura da ordem de serviço, a empresa vencedora do certame terá prazo de 150 dias para terminar as obras. A secretaria municipal de Obras e Pavimentação ficará responsável por acompanhar e fiscalizar os trabalhos.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.