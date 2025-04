UEL recepciona mais de três mil calouros para início do ano letivo

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) iniciou as aulas do ano letivo de 2025 nesta segunda-feira (24), com realinhamento das atividades acadêmicas com o ano civil. Colegiados e veteranos dos 53 cursos de graduação promovem uma série de atividades ao longo da Semana de Recepção aos Ingressantes - SER UEL, com o objetivo de acolher os mais de 3 mil recém-chegados e apresentar a infraestrutura que irá recebê-los pelos próximos anos.





Observando grande movimentação de carros e estudantes na manhã de segunda, Rafaellen Lima, de 19 anos, começou seu primeiro ano como graduanda em Serviço Social. Ela contou que os novos alunos foram recebidos com uma palestra e apresentação de nomes. “Explicaram a programação de estudos e as obrigações que temos que cumprir. A gente terminou com dinâmicas para nos divertirmos, a gente se pintou, fizemos perguntas uns para os outros e criamos apelidos”.

Baseada na sua introdução à universidade, disse estar com melhores expectativas para o curso do que imaginava. “Eu sinto que além da gente aprender muita coisa, vamos poder colocar em prática os nossos conhecimentos teóricos em relação a como ajudar a comunidade e a sociedade no geral. Acho que vou ter novas esperanças de conseguir um futuro melhor através dessa profissão”, pontuou Lima.





Anna Julia Avelar é aluna do terceiro ano de Design de Moda e, na tarde de segunda, auxiliou na organização de uma oficina de lambe-lambe no Ceca (Centro de Educação, Comunicação e Artes). A atividade faz parte das Oficinas Criativas que vão permear a semana de recepção, que incluem lettering, estamparia de camisas com a #EuRespeito, desenho de moda e personalização de roupas e acessórios.

O objetivo foi integrar calouros e veteranos do Departamento de Design, que também engloba o curso de Design Gráfico. “Queremos mostrar as atividades que temos dentro do curso. A oficina de lambe-lambe vem para representar essas artes urbanas, que têm um valor muito significativo, tanto social, quanto politicamente, e depois a gente vai colar as produções dos alunos na parede do departamento”, contou Avelar.