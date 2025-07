Bombeiros salvam cãozinho que caiu em bueiro no Paraná

Uma ação rápida do Corpo de Bombeiros do Paraná salvou a vida de um cãozinho em Almirante Tamandaré (Região Metropolitana de Curitiba) nesta quinta-feira (17). O animal havia caído em um bueiro e foi resgatado com a ajuda de três soldados.



No vídeo compartilhado nas redes sociais do Governo do Estado, a soldado que participou do resgate deu mais detalhes da ação. De acordo com ela, o animal não tem dono.

"Ela estava dentro do bueiro e bem assustada. Nosso trabalho não consiste apenas em resgatar pessoas, mas também os animais que se encontram em situações de risco", disse.