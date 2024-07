Cartilha feita no PR ensina o que fazer ao avistar uma onça em ambiente urbano

Três das maiores cidades do Paraná - Londrina (Norte), Toledo (Oeste) e Colombo (Região Metropolitana de Curitiba) -, têm em comum o aparecimento recente de onças no perímetro urbano. A notícia boa é que os animais, em risco de extinção, continuam a habitar o Paraná, sinal da recuperação ambiental em curso no Estado. Mas, em paralelo, a presença dos felinos gera preocupação à população, que não sabe como agir.





Órgão responsável pelo cuidado com a fauna silvestre do Paraná, o IAT (Instituto Água e Terra) reforça o pedido para que se evite qualquer tipo de contato com animais. Invariavelmente, a onça voltará para o seu habitat. Ainda assim, explica o biólogo do órgão ambiental, Mauro Britto, o indicativo é acionar o IAT, seja pelas regionais ou por meio do telefone do setor de fauna (41) 9-9554-0553.

São os técnicos que farão o manejo correto do animal. “Por mais boa intenção que se tenha, não é permitido que se faça arapucas, armadilhas ou coisas assim. Isso pode ser enquadrado como crime ambiental, passível de processo e multa. Pedimos para que, quando de encontrar um animal de grande porte, acione o IAT imediatamente”, destaca o biólogo.