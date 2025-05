Corujas são resgatadas de empresa pelo Grupamento Ambiental em Arapongas

O GDA (Grupamento de Defesa Ambiental) da Guarda Municipal de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) resgatou, neste sábado (24), duas corujas da espécie Suindara (Tyto furcata), popularmente conhecidas como coruja-das-torres, que estavam presas dentro de uma empresa localizada na PR-218, no Parque Industrial.





As aves silvestres foram encontradas sem conseguir sair do interior do galpão. Diante da situação, a equipe utilizou técnicas adequadas para capturá-las com segurança, garantindo a integridade delas. Após o resgate, as corujas foram devolvidas ao seu habitat natural.





O GDA reforça a importância de acionar os órgãos ambientais em casos semelhantes, evitando que os animais fiquem em risco ou sofram ferimentos.