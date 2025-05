Criação clandestina de suínos é encerrada pela Guarda Municipal de Arapongas

No sábado (24), o GDA (Grupamento de Defesa Ambiental) da Guarda Municipal de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) encerrou uma criação clandestina de suínos em plena área urbana do município.





A ocorrência foi registrada na rua Rouxinol, no Parque Industrial, onde foram encontrados diversos porcos, galinhas e até um cavalo, todos mantidos em um ambiente insalubre, com acúmulo de água parada e focos do mosquito Aedes Aegypti.





De acordo com a equipe, a situação representava riscos tanto à saúde pública quanto ao bem-estar dos próprios animais. Diante disso, foram adotadas as medidas necessárias para sanar as irregularidades. Os tutores dos animais fizeram a remoção voluntária dos bichos, bem como dos recipientes com água parada.





O GDA reforça que a criação de animais para consumo ou fins comerciais dentro do perímetro urbano é proibida sem autorização prévia da Secretaria de Meio Ambiente. A população pode denunciar casos semelhantes por meio dos canais oficiais da Guarda Municipal.