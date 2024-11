Ibiporã continua à espera de ambulatório veterinário

A proteção animal se tornou tema central em Ibiporā (Região Metropolitana de Londrina) nos últimos anos e o novo capítulo da pauta no município é a construção do ambulatório veterinário, projeto que ainda está no papel, mas que pode começar a ser encaminhado pela próxima administração.







O prefeito eleito José Maria Ferreira (PSD) conversou com a FOLHA e revelou que já tem a área para a construção, que vai custar em torno de R$ 400 mil. Segundo ele, o local escolhido é onde a prefeitura realizava a seleção de materiais recicláveis, que pertencia ao Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto).





"O IAT (Instituto Água e Terra) já autorizou. Eu espero que nós possamos iniciar rapidamente e dar andamento à situação", disse o chefe do Executivo municipal, explicando que uma outra área havia sido escolhida e o projeto estava pronto, mas o IAT não concedeu a licença. "Buscamos mais algumas autorizações, alguns vizinhos do local não concordaram e tentamos esse novo espaço", explicou ele, sobre a demora em tirar o projeto do papel.

A vereadora Maria Galera (PSD) criou o projeto do ambulatório veterinário municipal e não esconde que foi esse um de seus grandes objetivos no Legislativo. "O ambulatório é meu sonho e estou lutando para isso, para que os políticos vejam a importância dos animais nas nossas vidas", destacou a vereadora, que foi a mais votada em 2020 e neste ano tentou a reeleição, mas não conseguiu.







