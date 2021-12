Mais de 40 camelos com botox nos lábios são desclassificados de concurso de beleza

Mais de 40 camelos foram desclassificados de um concurso de beleza na Arábia Saudita depois de os jurados descobrirem que eles estavam com botox nos lábios.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo informações da agência AP, o Festival de Camelos Rei Abdulaziz é bastante popular na região e convida os criadores dos mais belos camelos a competir pelo prêmio no valor equivalente a mais de R$ 360 milhões.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Porém, fica proibido qualquer procedimento estético para "embelezar" o animal, tais como aplicação de botox, lifting facial e hormônios para estimular os músculos.





O bicho vencedor é escolhido com base na beleza de suas corcovas, no formato do pescoço e da cabeça, em sua postura além da roupa que estiver usando.





As autoridades locais disseram que estão fechando o cerco contra os criadores que fraudam a competição. "Queremos impedir todos os procedimentos que alteram a beleza dos animais", disse a organização em um relatório. "Pretendemos impor penalidades severas a quem descumprir."

Continua depois da publicidade





O concurso de beleza de camelos faz parte de uma grande celebração no país, que também apresenta corridas de camelos, quermesses e outras festividades. O camelo é uma tradição local e a criação dos animais representa uma indústria multimilionária.