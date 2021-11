Bombeiros australianos posam sem camisa e com animais em calendário

Bombeiros australianos posaram sem camisa e abraçados a animais para calendário tradicional no país. O projeto para 2022 é beneficente da corporação.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A publicação está em sua 29ª edição e parte de sua renda será destinada a instituições que cuidam da preservação da vida selvagem.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Os animais escolhidos são encontrados com frequência na Austrália tais como cães, coalas e coelhos. O projeto acontece desde 1993. Naquela primeira edição, a verba foi destinada para a Children's Hospital Foundation para o tratamento de queimados.





O calendário já conseguiu angariar mais de R$ 12 milhões para diversas instituições de caridade. O valor online do projeto é R$ 89.





Em 2020, o Australian Firefighters Calendar divulgou suas edições de 2021, com páginas ilustradas por bombeiros sensuais segurando coalas, cangurus, patos, bezerros e outros tipos de bichos. Para quem prefere animais domésticos, o grupo também vende calendários totalmente dedicados a cães e a gatos.

Continua depois da publicidade





Além das versões "fauna" do calendário, os Australian Firefighters ainda lançam as edições Herói, mais comportada, e Clássica, também com tanquinhos à mostra, mas sem bichinhos. Planners, cartões postais e almofadas estão entre os outros produtos vendidos.