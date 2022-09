Cães ajudam na terapia de crianças em Londrina; conheça o Ibetaa

Atividade esportiva e de recreação praticada por cães com o objetivo de promover o gasto de energia física e mental dos animais, o Agility será usado em Londrina como ferramenta terapêutica para tratar pacientes com diversas patologias. Um circuito ao ar livre que conta túnel, rampa, pneu e outros obstáculos foi inaugurado na manhã de sábado (24) na sede do Ibetaa (Instituto Brasileiro de Terapia Assistida por Animais).







A modalidade será usada para acelerar o tratamento de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), com TDAH ( Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade ), depressão, ansiedade, TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo), vítimas de bullying, abuso sexual, maus-tratos e abandono dos pais.