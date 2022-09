Pets: tratamento com células-tronco ajuda nas sequelas neurológicas da cinomose

Ela possui alta taxa de mortalidade e não conta com um medicamento para cura. Contudo, uma terapia inovadora da Ourofino Saúde Animal, que utiliza um produto à base de células-tronco especialmente voltada para cães, pode auxiliar no tratamento das sequelas neurológicas da cinomose.

O que é cinomose?



Quais os sintomas?

O pet pode vir a falecer antes mesmo de a doença chegar ao sistema neurológico. Por esse motivo, é essencial diagnosticar a cinomose o quanto antes. Para isso, é preciso levá-lo ao médico-veterinário, que fará o diagnóstico a partir de entrevista com o tutor e uma série de exames laboratoriais no pet.

Tratamento com células-tronco pode ajudar o seu pet



O tratamento inovador da Ourofino, maior grupo farmacêutico-veterinário de origem brasileira, pode ajudar na recuperação de pets que sofrem com as sequelas neurológicas provocadas pela cinomose.





Denominado como NeoStem, o produto é patenteado e indicado para todas as raças de cães que apresentam sequelas neurológicas provocadas pela cinomose e também para os que têm outras doenças como a osteoartrose (que atinge as articulações, reduzindo a mobilidade do cão e gerando grande desconforto) e a ceratoconjuntivite seca (também chamada de “olho seco”, que afeta a produção de lágrimas pelas glândulas lacrimais do animal).





O tratamento contribui para a longevidade de pets, pois oferece melhor qualidade de vida no dia a dia, reduzindo sintomas como dores e impossibilidade de movimentos. Além disso, evita efeitos colaterais que um tratamento convencional e prolongado com medicamentos poderia oferecer. O tratamento com células-tronco passou a ser regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) em outubro do ano passado.





“A aplicação é simples e intravenosa no tratamento de sequelas da cinomose, não requer anestesia ou qualquer mudança na rotina do pet. Já para as outras indicações, a aplicação é local: diretamente nas glândulas lacrimais para tratar o olho seco e na articulação lesionada para tratar osteoartrose”, destaca Tabatha Kalenski, analista técnica da Ourofino e médica-veterinária.