Cães e gatos podem ser veganos? Descubra

A crescente busca por hábitos alimentares saudáveis e com respeito aos animais também chega aos pets. Mas uma dieta vegana provoca polêmica.

Enquanto tutores optam por produtos sem origem animal, veterinários afirmam que, no caso de cães e gatos, o desafio é oferecer uma refeição balanceada.

Para Carla Cattapan, médica veterinária e nutricionista do Hospital Veterinário da Pompeia, em São Paulo, a dieta vegana para cães precisa ser "devidamente calculada por um veterinário especialista". E, segundo ela, esse tipo de alimentação não vale para os gatos, que precisam de proteína animal.





Em setembro passado, durante evento do CRMV-SP (Conselho de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo), Yves Miceli de Carvalho, presidente da Comissão Técnica de Nutrição Animal do conselho, afirmou que é preciso atenção com a alimentação do pet. "Posso ser vegano, mas tenho que respeitar as espécies. Temos que prescrever o melhor para o cão e para o gato, e não para nós. É preciso desumanizar a nutrição do pet e conscientizar a população e os profissionais sobre a nutrição responsável."

Mas quais os riscos de uma alimentação inadequada? O que considerar antes de alterar a dieta do animal? Veja respostas da veterinária Carla Cattapan:





Cães e Gatos podem ser veganos?





Cães são animais onívoros, portanto, teoricamente é possível oferecer uma dieta vegana para eles, desde que seja devidamente calculada por um veterinário especialista e corretamente balanceada. Porém, gatos são animais estritamente carnívoros, com particularidades nutricionais específicas da espécie, o que significa que precisam de aminoácidos que só são encontrados em proteína animal.





Existem alguns alimentos comerciais (rações) para cães e gatos que se intitulam veganos. Em um estudo publicado em 2020, foram avaliados todos os alimentos veganos e vegetarianos comercializados no Brasil, e os autores verificaram que nenhum deles continha todos os nutrientes essenciais para gatos, tanto por excesso, como por falta. Porém, quando o assunto é sobre alimentação natural vegana, é difícil garantir o fornecimento adequado de todos os aminoácidos essenciais para os pets.





Para gatos, a dieta vegana é impossível de ser realizada, pois, como já dito anteriormente, felinos precisam de vitaminas e aminoácidos essenciais -como por exemplo, a taurina- que só são encontrados em fontes de proteína animal.





O que o tutor precisa considerar antes de tornar o animal vegano ou fazer qualquer alteração na dieta do animal?





O tutor precisa conversar com um veterinário nutrólogo para entender quais as necessidades nutricionais do seu pet e se é possível realizar a dieta vegana.





Fatores como idade, gestação, atividade física e doenças concomitantes devem ser levadas em consideração. É importante que todos os nutrientes essenciais estejam presentes em quantidade adequada. Portanto, não é aconselhável alterar a dieta do animal por conta própria.





Quando a dieta vegana é benéfica e quando pode trazer algum risco ao animal?





Infelizmente, não há evidencias que dietas veganas são escolhas saudáveis para os cães.





Quais as dicas para o tutor que quer tornar o pet vegano?





O tutor deve entender que, apesar de o estilo de vida vegetariano ou vegano ser considerado saudável e natural para pessoas, certamente esse hábito não traria uma vida fácil para uma espécie como o cão, além de não ser recomendado para gatos.





Uma forma de demonstrar amor pelos animais é entender suas necessidades nutricionais e oferecer uma dieta que esteja de acordo com elas.





Quais os riscos de uma alimentação inadequada?





Uma alimentação inadequada pode levar a deficiências de diversos nutrientes no futuro, que podem comprometer a saúde dos pets. Portanto, a indicação para tutores que queiram alimentar seus pets com alimentação natural, vegetariana ou vegana é procurar um veterinário nutrólogo.